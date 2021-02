Giorgia Meloni: tifo contro Conte ma questi vogliono solo poltrone

02 febbraio 2021 a

È contenta delle ultime ore di Pompei che sta vivendo Giuseppe Conte, ma non interessata a quel che verrà dopo perché tanto la sola cosa che interessa ai protagonisti del centro sinistra è “la spartizione delle poltrone”. Giorgia Meloni è nettissima nel giudizio sulla crisi a Stasera Italia, il talk condotto da Barbara Palombelli su Rete 4.

“Queste sono ore”, dice la leader di Fratelli di Italia, “ in cui gli scenari sono sempre tutti aperti, ho smesso di guardare la vicenda da esponente politica e lo faccio da cittadina”. La Meloni continua: “Io tifo contro Conte e contro questa maggioranza, però è uno spettacolo indegno di una nazione civile. Mi chiedo cosa hanno fatto in questo anno? In realtà non stavano discutendo di programma ma di poltrone già da un anno. Era chiaro ai primi di dicembre tutto questo, quindi avremmo potuto ampiamente celebrare le elezioni e avere nel frattempo un governo”.

Giorgia è critica anche con Matteo Renzi e la sua spiegazione della rottura: “Il reddito di cittadinanza”, dice, “non l'ho votato io ma Renzi, il governo con la Azzolina ministro alla scuola Renzi non solo l'ha votato ma l'ha voluto e rivendicato. Non capisco queste persone che riescono a fare tutte le parti in commedia. Se ti accorgi che Conte è un incapace e che sei al governo con incapaci e che non state dando risposte alla nazione, minimo devi chiedere scusa”.

La Meloni reagisce stizzita anche alla domanda della Palombelli su cosa avrebbe voluto fare da grande, citando consigli che vengono da esponenti non ostili del centrosinistra: “Le dico una cosa: io sono stufa di sentirmi dire da sinistra come dovrebbe essere la destra. Almeno quello non tocca deciderlo a loro”...

