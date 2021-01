Giorgia Meloni: altra beffa dopo le chiusure. Su bar e ristoranti la stangata del canone Rai

31 gennaio 2021 a

a

a

Giorgia Meloni va giù duro, non solo hanno costretto le attività più vicine ai cittadini a chiudere o ad orari impraticabili, ma la beffa è che devono pagare pure il canone Rai.

Quasi tutti in zona gialla: cosa si può fare da domani. Ma Speranza frena gli entusiasmi

Scrive la presidente di Fratelli d'Italia: "Chiedere a bar, ristoranti, alberghi e pubblici esercizi di pagare il canone RAI per il 2021 è un oltraggio. Entro domani migliaia di attività chiuse per decreto o che non incassano nulla da mesi e aspettano i ristori dovranno versare allo Stato importi che possano arrivare fino a 7mila euro".

Sondaggio bomba, centrodestra oltre il 50 per cento. Partito di Conte, ecco perché Giuseppi ci crede

"Il Governo ascolti il grido d'aiuto delle associazioni di categoria e faccia un decreto urgente per sospendere il pagamento di questa tassa - dichiara ancora la leader di FdI - Questo settore non deve un euro in più allo Stato: nel 2020 ha già versato il canone senza però fruire del servizio, salvo che per vedere le insopportabili conferenze stampa di Conte".

"Biechi giochi di palazzo". Tutto scandaloso, Meloni contro il mandato a Fico

Unica boccata di ossigeno, seppur limitata al pranzo, è la riapertura in quasi tutto il Paese a partire da domani, lunedì 1 febbraio.. La novità più importante del passaggio in fascia gialla di tutte le regioni a eccezione di Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano riguarda la ristorazione. Sarà infatti possibile consumare cibi e bevande all’interno dei bar, dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione, dalle 5 alle 18, con vendite senza restrizioni. Asporto consentito fino alle 22, la consegna a domicilio è autorizzata senza limiti di orario.

Il Lazio torna zona gialla da lunedì: riaprono i bar e i ristoranti a pranzo

Ma la polemica nin si oplaca, anche perché molti ristoratori contavano di poter riaprire oggi, domenica 31 gennaio, e fino all'ultimo gli esercenti sono rimasti ad aspettare una comunicazione che non è arrivata. La beffa oltre al danno, con un'altra domenica senza incassi. Una beffa a cui si aggiunge quella del canone Rai rilanciata oggi da Giorgia Meloni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.