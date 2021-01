Le fatiche di Fico secondo Guido Crosetto. Ecco le vere tappe dell'esplorazione

30 gennaio 2021 a

Guido Crosetto deve avere sgraffignato il libro mastro delle consultazioni di Roberto Fico. E ha scritto tutto sulla rete perché nessuno dica che non si sapeva nulla.

L’ex parlamentare di Fdi ha descritto ogni minimo particolare del percorso in cui dovrà impegnarsi il presidente della Camera.

Prima mossa - abbastanza complicata - avere il coraggio di comporre il numero di telefono di Davide Casaleggio. E invocare la pace “per il bene del Movimento”.

Quattro giorni servono perché occorre:

-chiamare Davide Casaleggio

-fare pace

-cercare in soffitta dove lui ha messo la Piattaforma Rousseau

-provare a riaccenderla e vedere se funziona

-indire una votazione

-accordarsi con Davide sulla percentuale di vittoria del si ad IV — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) January 30, 2021

Pregarlo di cercare la piattaforma Rousseau, chissà in quale soffitta sarà finita, sospira Crosetto... Magari con l’aiuto di un tecnico compagno di classe di Luigi Di Maio tentare di riaccenderla verificandone il funzionamento.

Altri due round per Renzi. Adesso è a un passo dal mettere Conte al tappeto

Assieme a Casaleggio Fico indirà una votazione “per il bene del Movimento”. Basterà accordarsi sulla percentuale di vittoria dei sì all’accordo con Renzi e Italia Viva. Ovviamente, “per il bene del Movimento”.

Sondaggio bomba, centrodestra oltre il 50 per cento. Partito di Conte, ecco perché Giuseppi ci crede

Poi, Fico andrà da Mattarella. Ma se gli rimarrà in testa il ritornello “per il bene del Movimento”, il presidente chiamerà i corazzieri per buttarlo fuori dal Quirinale. Per il bene dell’Italia.

