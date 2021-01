Conte è uno e trino. Cassese manda il panettone di traverso ai 5Stelle

30 gennaio 2021 a

a

a

Il professor Sabino Cassese, in diretta su la7, regala perle di saggezza ed un giudizio alquanto laconico su Giuseppe Conte: «È il padre di tre gemelli diversi. Conte è un unicum in Italia, ha firmato decreti Salvini ed il suo esatto contrario. Più che un premier è uno e trino. I 5 stelle? Finiranno col digerire anche quello che è attualmente, il più grande panettone di maggioranza di governo mai pensato». Il tempo di panettoni, si sa, è finito col Natale. Che sia un brutto presagio o solo un saggio monito per i 5 Stelle in ascolto? (Arnaldo Magro).

A L'Aria che tira, il programma di La7 condotto da Myrta Merlino, il costituzionalista ha ribadito che "un rimpasto avrebbe poca trasparenza come soluzione. Un Conte ter con un gruppo di cui abbiamo letto si tradirebbe la riforma secondo la quale ci dovrebbe essere una corrispondenza fra partiti politici che si presentano al popolo e gruppi parlamentari".

Roberto Dagostino profeta: prossimo premier? La Cartabia. Zingaretti è un ologramma

Il giudizio di Cassese sull'esecutivo rossogiallo arrivato al capolinea dopo le dimissioni di Giuseppe Conte, in carica per gli affari correnti come da prassi istituzionale, è impietoso. "Sono preoccupato da un numero, 547, il numero dei decreti che dovevano essere emanati dal Governo per attuare tutti i provvedimenti normativi con grande urgenza e che non sono stati ancora adottati", ha detto il giurista ospite di Restart su Rai2.

Altri due round per Renzi. Adesso è a un passo dal mettere Conte al tappeto

"Il Governo ha detto al Parlamento ’devo muovermi in fretta' e poi ha camminato lentamente. Se si passa da questa percentuale a quella complessiva dei decreti di attuazione di tutte le norme, poi, siamo al 30% di attuazione. Questo è il vero problema del nostro Paese: tante dichiarazioni e pochi fatti", ha concluso Cassese. Il premier uno e trino sembra ormai a fine corsa, anche se in questa crisi di governo nulla è sicuro come dimostrano gli ultimi sviluppi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.