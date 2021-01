Consultazioni, il nodo resta Conte. Vito Crimi: "Il cronoprogramma del nuovo governo va sottoscritto da tutti"

30 gennaio 2021 a

"Ci immaginiamo altri incontri anche con altre forze politiche. Siamo pronti ad affrontare questa sfida con tutte le forze della maggioranza". Così il capo politico del M5S, Vito Crimi, dopo il colloquio della delegazione Cinquestelle con il presidente della Camera, Roberto Fico, a cui è stato affidato un incarico esplorativo dal Quirinale per la soluzione della crisi di governo. "Il cronoprogramma del nuovo governo dovrà essere solennemente sottoscritto da tutte le forze politiche che intendono fare parte di questo percorso". Ma il resta sempre quello del premier e sulla questione Crimi ribadisce: "La scelta Conte come guida è per noi indiscutibile, frutto della sintesi e dell’equilibrio raggiunto nella sua figura dalle forze di maggioranza in questo anno e mezzo. E su quella che si può ancora costruire un grande lavoro".

