Consultazioni, Matteo Renzi detta le condizioni: "Preferiamo governo politico a uno istituzionale"

30 gennaio 2021 a

a

a

"Preferiamo un governo politico a uno istituzionale". Matteo Renzi dopo oltre un'ora di colloquio con il presidente della Camera Roberto Fico (l'incontro più lungo a Montecitorio) lo dice chiaramente che l'ipotesi del governo politico è quella migliore. "Ci sono molti elementi divisivi, il Mes, blocco infrastrutture, reddito di cittadinanza, i banchi a rotelle. Nessuno può imporre le proprie idee agli altri, abbiamo bisogno di un tavolo per parlare di questo" spiega in conferenza il leader di Italia Viva dopo il colloquio della delegazione di Iv con Fico. "Se il M5S è contrario cercheremo di capire le ragioni e di affrontare la discussione - aggiunge -. Se siamo disponibili a rivedere le posizioni sul Mes, ci aspettiamo che anche altri lo siano su altri punti". E i nomi? Chiedono i giornalisti: "Non abbiamo fatto i nomi dei possibili premier" ribatte. "I nomi vengono dopo" ripete.

Governo: delegazione Iv con Renzi da Fico

Una maggioranza "composta a partire dai gruppi che sostenevano il governo precedente" di cui "doverosamente" va "verificata la concreta praticabilità". Sergio Mattarella dopo aver chiuso le 32 ore di consultazioni e aver registrato la disponibilità del Movimento 5Stelle a dialogare con Matteo Renzi per ricomporre un eventuale esecutivo, ha affidato a Roberto Fico l'incarico esplorativo nel perimetro ristretto delle forze politiche che hanno composto il Conte 2.

Le consultazioni del presidente della Camera sono iniziate oggi per concludersi lunedì e si stanno svolgendo a Montecitorio, con la deadline del Capo dello Stato fissata per martedì. Al tavolo si stanno sedendo gli attori principali di questo esecutivo e Fico ha il difficile compito di smussare gli spigoli e trovare delle convergenze che riconsegnino al Paese un governo solido e fondato su basi programmatiche serie. Insomma l'incarico che Mattarella gli ha affidato è insidioso e dovrà sicuramente partire dalla volontà dei protagonisti di superare le tensioni e le recriminazioni dovute a liti, durate troppe a lungo. E non deve essere un governo di separati in casa, l'avvertimento, pronti a lanciarsi i piatti alla prima occasione. Mattarella è stato chiaro: serve una maggioranza politica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.