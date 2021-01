Piano pandemico, Speranza interrogato dai pm di Bergamo

28 gennaio 2021 a

Il procuratore aggiunto di Bergamo, Maria Cristina Rota, è al Ministero della Salute dove è in programma l’audizione del ministro Roberto Speranza nell’ambito degli approfondimenti investigativi sul presunto mancato aggiornamento del piano pandemico. Speranza viene sentito nelle vesti di persona informata sui fatti.

Nel corso della giornata i pm e la Guardia di Finanza effettueranno anche altre audizioni nei confronti del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. I pm di Bergamo stanno indagando per epidemia colposa e falso.

Sulla questione del piano pandemico ha preso la parola nei giorni scorsi anche il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, che ha sottolineato come piano pandemico non vuol dire avere le mascherine pronte nel cassetto. «Il piano pandemico è una cosa viva, è fatto di preparazione e non è solo avere le mascherine nel cassetto - ha detto Pierpaolo Sileri - È formazione e training continuo per essere pronti. Occorre saper lavorare in gruppo e non nascondersi dietro il problema che deve essere sollevato per poi risolverlo». Lo ha rimarcato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, durante la presentazione del Consorzio italiano per la genotipizzazione e fenotipizzazione di Sars-CoV-2 e per il monitoraggio della risposta immunitaria alla vaccinazione.

