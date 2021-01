Riforme e Recovery, la proposta di Guido Crosetto: "Serve una Bicamerale"

28 gennaio 2021 a

a

a

"Solo una bicamerale può varare riforme e Recovery". Lo dice in una intervista a Repubblica Guido Crosetto, cofondatore di Fratelli d'Italia che evidenzia: "Questa crisi difficilmente finirà con elezioni anticipate perché solo Giorgia Meloni le vuole veramente".

"Il gruppo dei 5 Stelle difficilmente potrà reggere soluzioni diverse da quelle che portano a Giuseppe Conte - afferma -. Non perché lui sia un collante unico e indispensabile. Ma perché è il perno di un equilibrio precario. Se togli lui, tutto il resto crolla". "Se dovessi scommettere un euro, lo punterei sul ritorno alla maggioranza precedente, con Matteo Renzi - sottolinea - anche se Renzi è un elemento di rottura per una parte rilevante dei duri e puri".

"Potranno anche costruire una maggioranza aritmetica che abbia i numeri necessari e sufficienti in Parlamento - aggiunge -. Altra cosa è una maggioranza politica. Quella non c’è e in questa legislatura non ci sarà: solo le elezioni possono darne una". Un governo di larghe intese "non riuscirebbe nemmeno a decollare, è impossibile".

"Ci sono due priorità fondamentali da affrontare, oltre all’emergenza sanitaria: il Recovery Plan da ridefinire e presentare a Bruxelles, il varo delle riforme istituzionali. E per affrontarle bisogna scomporre il quadro, affiancando alla contrapposizione politica un luogo di costruzione nelle istituzioni - prosegue - Si potrebbe immaginare di trovare un luogo istituzionale, neutrale, dove lavorare mentre fuori continua la contrapposizione. Un po’ come accadde tra Berlusconi e D’Alema. Un governo politico, se qualcuno ci riuscirà, che faccia il suo percorso ma da subito. Una commissione bicamerale, presieduta dall’attuale minoranza, che proponga e approvi le riforme necessarie e una versione presentabile del Recovery Plan".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.