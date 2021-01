Consultazioni, Matteo Renzi dal presidente Mattarella: "Disponibili anche a un governo istituzionale"

28 gennaio 2021 a

"Disponibili anche ad appoggiare un governo istituzionale". Al Colle salgono i partiti ma gli occhi sono tutti puntati su Matteo Renzi che, dopo l'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella annuncia le mosse di Italia Viva: pronti ad appoggiare un governo istituzionale ma anche di natura politica. Renzi prende possesso del Quirinale e svela: "Mi ha chiamato Giuseppe Conte ma gli ho detto che questo non è uno scontro personale. Prima il menù, poi parleremo di chi guida". La maggioranza non c'è più e il leader di Iv lo sottolinea più volte nel corso del suo intervento ripetendo che "bisogna fare presto".

Secondo Renzi le "elezioni ora sarebbero un errore, perderemmo occasione" spiega. "Abbiamo ringraziato il presidente per il lavoro di questi sei anni e per il lavoro che lo attende. Iv ha espresso al presidente la preoccupazione, non già per la crisi politica ma per quella sanitaria, economica ed educativa che il nostro Paese sta vivendo". Poi l'affondo: "Gli italiani in queste settimane hanno assistito a uno spettacolo indecoroso, la caccia a al singolo parlamentare. Ebbene, Italia Viva è l'opposto di tutto questo. Noi le poltrone le abbiamo lasciate" ha dichiarato il leader di Italia Viva.

