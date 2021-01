Trionfo Lega nel sondaggio di Mentana. Governo, cosa chiedono gli italiani

25 gennaio 2021 a

a

a

Sarà l’odore del sangue, ma appena si alza la tensione politica con il possibile scenario delle elezioni anticipate, ecco che torna a profilarsi la volata della Lega. Nel sondaggio Swg mostrato da Enrico Mentana durante il Tg La7 di oggi 25 gennaio riecco la ripartenza del partito di Matteo Salvini che torna a correre sempre in prima posizione: in una settimana il Carroccio guadagna più di un punto percentuale, salendo al 23,5 dal 22,3.

Casca indietro il Pd di mezzo punto, dal 20,1 al 19,6. Solo 0,2 per cento in meno per Fratelli d’Italia che continua a tenere sotto di oltre mezzo punto il Movimento 5Stelle. Decisamente lontane le elezioni politiche. Forza Italia è oltre il 6 per cento, mentre Carlo Calenda continua a vedere posizionata attorno al 4 per cento la sua Azione. E l'Italia Viva di Matteo Renzi? Guadagna lo 0,3 e passa al 3 per cento.

Sugli scenari della crisi la maggioranza degli intervistati chiede un governo di centrodestra (29%). Per il 27% è preferibile un esecutivo di centrosinistra e 5Stelle, due intervistati su dieci chiedono le larghe intese. Di seguito e a questo link il video di La7.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.