Lombardia, FdI tacita Sala col linguaggio grillino

24 gennaio 2021 a

a

a

Per l’assessore della giunta Fontana Riccardo De Corato, se sei stato prescritto per un reato non puoi parlare. Una tesi che oggettivamente pare più confacente ad un esponente dei Cinque stelle che non ad uno del centrodestra.

L’occasione la fornisce il dibattito acceso sul colore della Lombardia e sulla confusione dei dati tra Stato e regione. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, si agita e invoca trasparenza verso i cittadini che "hanno diritto di sapere" e questo alimenta una ulteriore polemica tra Governo e Regione. Insorge De Corato: “Proprio lui parla di trasparenza? Lui che è stato condannato in primo grado per la questione dei due verbali risultati retrodatati nell’ambito di Expo e che si è salvato perché, nel frattempo, il reato è stato prescritto. Davvero un sindaco prescritto vuole dare lezioni di trasparenza?”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.