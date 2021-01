Salvini: "Sì, Berlusconi può fare il Capo dello Stato"

24 gennaio 2021 a

«Non posso stare al Governo con una sinistra che la pensa nella maniera opposta alla mia. È questione di serietà e dignità. Se ho detto che per la Lega, Berlusconi è candidato a presidente della Repubblica? Se mi chiede il mio parere personale, le dico sì, secondo me può ambire al Quirinale; se mi chiede se facciamo le riunioni per parlare di questo le dico no». Lo ha dichiarato Matteo Salvini, segretario della Lega, a Non è l’Arena su LA7.

Il discorso sulla crisi di governo coinvolge anche l'attuale Capo dello Stato, Sergio Mattarella. «Che intenzioni ha Mattarella? Non mi permetto di giudicare cosa farà. L’ho trovato molto attento e preoccupato, come noi - aggiunge - per i milioni di posti di lavoro a rischio e perché il piano vaccinale è già saltato, è in ritardo, lo abbiamo scoperto in un programma di intrattenimento. La scuola è nel caos, mio figlio è tra quegli studenti che dovrebbe tornare a scuola martedì senza che si sia fatto niente per i trasporti e la sicurezza. Poi si aggiungono le situazioni di bar, ristoranti, esercizi commerciali. Invece noi abbiamo un Governo che va in televisione a dire che cerca senatori come se fossero i funghi. Io andavo con mia nonna a cercare funghi, ma per divertimento. È più serio dire basta e dare fiducia agli italiani. Mentre noi siamo in onda stanno votando 10 milioni di portoghesi, la prossima settimana voteranno altrove. Meglio le urne che tirare a campare. Piuttosto che avere la fiducia con Ciampolillo, uno che crede che il Coronavirus si combatta con la xylella, diamo la parola agli italiani e facciamo un piano di 5 anni».

