Lombardia e Sardegna in zona arancione. Ecco la nuova mappa delle regioni

In base alla nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sono 14 le regioni italiane in zona arancione. Si tratta di Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta.

Il provvedimento, che annulla gli effetti dell’ordinanza con la quale il 16 gennaio la Lombardia era stata inserita in zona rossa, ha una validità di 15 giorni a partire dalla pubblicazione in Gazzetta. Nell’ordinanza viene specificato come il nuovi invio di dati da parte della Regione Lombardia costituisce una rettifica, «operata dalla Regione Lombardia ora per allora», di quelli comunicati in precedenza, e che in base ai nuovi dati l’Rt al 30 dicembre era attestato a 0.88. Per la Regione Sardegna, che passa da zona gialla a zona arancione, il ministro Speranza aveva firmato un’ordinanza in tal senso il 22 gennaio (così come per Calabria, Emilia-Romagna e Veneto "confermate" in zona arancione). Restano, invece, in zona rossa la Sicilia e la Provincia Autonoma di Bolzano.

