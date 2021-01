Si prevede traffico al Quirinale. E Mattarella fa sanificare gli ascensori

Gianfranco Ferroni 22 gennaio 2021 a

a

a

Si dice sempre che bisogna «salire al Quirinale». E poi li, sul colle, nel palazzo presidenziale, ci sono gli ascensori. C’è gente che va e che viene: in questo periodo, poi, ce n’è anche troppa, in quei saloni. Per tutelare la salute del capo dello stato Sergio Mattarella e di chi lavora all’interno di quello che un tempo fu una dimora papalina, ecco che è stata sentita l’urgenza di sanificare gli ambienti. E non solo: pure gli ascensori sono stati inseriti nel progetto.

Video su questo argomento Salvini: cosa ho detto a Mattarella. Governo senza voti e senza idee, meglio le elezioni

Chi frequenta il colle non ha saputo resistere alla tentazione di informarsi, per copiare l’idea e adottarla in altri palazzi, magari pure nel condominio dove abita: alla fine si è saputo che gli otto ascensori quirinalizi ora vantano il sistema CARe di Igv Group, azienda italianissima. C’è un dispositivo di ventilazione meccanica che sanifica l’aria in maniera continuativa, assicurando un ricambio quasi istantaneo, e un fascio di luce ultravioletta del faretto Led, con tecnologia germicida testata a livello sanitario e impiegata per la sanificazione degli ambienti ospedalieri, che garantisce una sterilizzazione completa e istantanea di superfici e oggetti in cabina. La luce ultravioletta elimina i microrganismi sulle superfici, attivandosi in automatico e in piena sicurezza e solo in assenza di passeggeri a bordo, in fase di stand-by dell’ascensore. Il Coronavirus si può battere, anche grazie alla tecnologia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.