Basta col mercato delle vacche. Che nostalgia per Di Maio che combatteva in Parlamento

Sono passati solo tre anni da quando Luigi Di Maio tuonava contro il mercato delle vacche messo in piedi dal premier Paolo Gentiloni. E non solo: a Gentiloni rinfacciava di non essere stato votato dall'elettorato durante regolari elezioni e di essere sostenuto soltanto da una decisione di palazzo del Partito Democratico. E pensare che oggi, invece, si è ribaltato tutto e a sostenere un premier non scelto dalle urne è proprio lui, il nostro ministro degli Esteri.

Giggino rivolto a Gentiloni:



"Lei è l'ultimo di una stirpe di PdC



MAI passati per elezioni



che hanno sempre ottenuto il sostegno incondizionato del PD e di una serie di parlamentari che hanno contirbuito al #MercatoDelleVacche più grande della storia della Repubblica" pic.twitter.com/7GWXsuKpH7 — Manuela Bellipanni #OndaCivica (@ManuelaBellipan) January 22, 2021

