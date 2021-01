22 gennaio 2021 a

«Il Parlamento è chiamato ad assumersi le proprie responsabilità, se ci sono i numeri c’è una maggioranza. Se no, non si può fare accanimento terapeutico. È evidente che se non c’è una maggioranza c’è il voto». Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia a Titolo V.

