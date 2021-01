Mario Monti, la sciabolata che fa tremare Conte. Show con Myrta Merlino: mi offende

Giada Oricchio 21 gennaio 2021 a

Show a L’Aria che Tira tra Myrta Merlino e l’ex presidente del Consiglio Mario Monti: “Conte non ha alcuna visione politica economica e sociale. Campione di trasformismo”. E parte una querelle sulla capacità semantica di Monti di pungere in punta di fioretto gli avversari politici. A farne le spese la stessa Merlino bacchettata per “mancanza di rigore”. E alla fine fa capolino Elsa.

Nella puntata di giovedì 21 gennaio, Myrta Merlino è in collegamento con il professor Mario Monti che ha votato la fiducia al Governo Conte: “ho votato sì perché avrei dovuto votare no come il senatore Salvini con il quale sono in disaccordo oppure astenermi come il senatore Renzi con il quale sono in profondo disaccordo soprattutto per l’apertura di questa crisi. Di Conte ho scritto che ha dato prova di grande trasformismo. E’ sempre più europeista, lo è di più anche rispetto al Conte 2. E’ profondamente trasformista perché ha spiegato che fare l’interesse dell’Italia è essere europeisti e non lo aveva mai detto. Il suo pregio e limite è non avere una visione economico politica e sociale, essendo lui avvocato, credo che interpreti al meglio il suo ruolo, non ha una visione, non ce l’ha, ma cerca di fare al meglio l’avvocato che è quello che sa fare”.

Il giornalista Goffredo Buccino mette l’accento sull’abilità semantica di Monti di pungere l’avversario politico in apparenza con il fioretto, in sostanza con la sciabola. Monti aggiunge: “Al Governo chiedo di non eludere continuamente i problemi perché il solo parlarne teme di far perdere i voti. I partiti non osano pronunciare certe parole come patrimoniale ma questo è governare al peggio e consegnare un futuro perfido ai nostri figli e nipoti. La mia richiesta a Conte che sta dimostrando la pretesa di essere la terza persona dopo De Gasperi e Berlusconi a governare forse per un’intera legislatura di 5 anni, dobbiamo stimolarlo nella sua ambizione? E’ venuto il momento di spiegare cosa vuole. Ha il dovere perché l’Italia è nell’abisso della non crescita”.

Poi inizia lo show con Myrta Merlino che ritiene che il partito di Conte sia assimilabile a Scelta civica lanciato anni fa da Monti: “Lei però non lo aveva in mente”. L’ex premier ribatte: “E’ la prima cosa che dice in tanti anni che mi offende. Scelta civica è nata sull’agenda del mio governo e ne rifletteva esattamente il programma. Ha preso il 10% che è poco, ma non per le intenzioni”.

Sulla fragilità del Governo: “Conte potrà avere i numeri, ma non è la strada giusta”. La Merlino chiude la diretta invitando il senatore a tornare: “Mi è mancato parecchio” e quello non le risparmia una frecciatina: “Si vede, si vede, si è disabituata al rigore del ragionare”. La giornalista rimane di stucco: “Ah me l’ha buttata così… così... peggio che con Conte… grazie per il complimento”, “Eh mi ha qualificato coppia di fatto con Sottocorona e Buccino, vorrei la smentita. Se Elsa può stare tranquilla? Sì, per combinazione è qui vicino a me” dice sorridendo Monti. Myrta Merlino alimenta il fuori programma: “Davvero? Me la faccia vedere! E' una vita che le chiedo di affacciarsi”. La signora fa capolino davanti alla webcam sorridendo e Monti chiosa: “Ha l’affaccio parco, Elsa!”.

