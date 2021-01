Giorgia Meloni: il problema non è solo il governo ma anche questo Parlamento

21 gennaio 2021 a

Servono scelte coraggiose che questo governo e questo Parlamento non sono in grado di fare, dice Giorgia Meloni dopo il colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. «Oggi il centrodestra compatto ha manifestato al presidente della Repubblica la sua preoccupazione per la gravità della situazione politica. Perché mentre l’emergenza sanitaria ed economica si abbatte sui cittadini, il voto di martedì ha dimostrato che il governo non ha più una maggioranza compatta. E la nostra convinzione è che il problema non sia semplicemente il governo ma questo Parlamento, che non può risolvere i problemi della nazione e che non può dare all’Italia una maggioranza compatta per fare le cose coraggiose delle quali c’è bisogno», ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in una dichiarazione ai telegiornali.

Incontro con il Presidente della Repubblica insieme agli alleati di centrodestra: mentre l’emergenza si abbatte sulla Nazione e i cittadini, il Governo dimostra tutta la sua inconsistenza.

L’Italia ha bisogno di scelte coraggiose che questa maggioranza non è in grado di garantire pic.twitter.com/LTBeEMVX1g — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) January 21, 2021

Il Centrodestra va da Mattarella “La maggioranza è inconsistente”

