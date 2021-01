Dà della escort a Melania Trump e poi... La Meloni fa a pezzi Friedman: scuse pazzesche, la Rai agisca

21 gennaio 2021 a

Quando la pezza è peggiore del buco. Le scuse di Alan Friedman per aver definito l'ormai ex first lady americana Melania Trump una escort in un agghiacciante siparietto a Uno Mattina, su Rai1, hanno contribuito ad alimentare le polemiche contro il giornalista economico e la Rai.

Durissima la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che ha rilanciato il tweet di Friedman: "Chi sbaglia deve ammetterlo. Ho fatto una battuta infelice, chiedo scusa". "Pazzesco. Ora Friedman ammette che la sua indegna uscita nella quale definiva Melania Trump escort non era un errore, ma 'una battuta infelice'. Spero che dopo un fatto così grave, la Rai prenda provvedimenti ed eviti in futuro di ospitare ancora questa persona sulla tv pubblica", ha scritto sui social la Meloni chiedendo al servizio pubblico di non invitare più Friedman nei vari talkshow.

Alan Friedman dà della escort a Melania Trump in diretta sulla Rai

