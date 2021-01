Convocato il Cdm notturno, la mossa di Conte sui servizi segreti

21 gennaio 2021 a

Varie ed eventuali. Dietro alla formula consueta che chiude le convocazioni del Cdm potrebbe nascondersi la mossa del premier Giuseppe Conte sulla delega dei servizi segreti. Il Consiglio dei ministri è infatti convocato per stasera, 21 gennaio 2021, alle ore 21.45, a Palazzo Chigi, "per l’esame del seguente ordine del giorno: leggi regionali; varie ed eventuali", si legge in una nota della presidenza del Consiglio.

La convocazione arriva dopo una giornata di indiscrezioni che volevano un Consiglio dei ministri convocato per stasera subito dopo il vertice europeo in videoconferenza sul Covid a cui sta prendendo parte il premier Conte. Sul tavolo del Cdm, riferiscono autorevoli fonti citate da Adnkronos, dovrebbe infatti esserci la delega ai servizi, il che spiegherebbe l’assenza del pre-consiglio, la riunione preparatoria del Cdm. Era stato lo stesso presidente del Consiglio a spiegare nel suo intervento alle Camere di voler cedere la delega sui servizi dopo le polemiche, alimentate anche da Matteo Renzi e che ha contribuito a provocare la rottura di Italia Viva. Una parte della maggioranza aveva chiesto che la delega dell’intelligence fosse ceduta ad una figura politica. Il presidente del Consiglio, invece, punterebbe su un tecnico.

