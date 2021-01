I presagi nefasti di Zingaretti e Boschi in tv. Meglio Stallone su Italia 1

Arnaldo Magro 20 gennaio 2021 a

Giornate convulse in Parlamento ma ancor di più, per i programmi tivù. Con gli inviati che si accalcano, contendendosi l’ultima battuta dello sherpa di turno, prima che possa entrare a votare. Si passa dal segretario Zingaretti, che se ne esce con un pronostico, alquanto nefasto: «Stiamo a vedere ma la via è stretta». Quasi fosse capitato lì, per pura casualità e non ne sapesse nulla di più. Poi c’è il discorso del Presidente Conte che sembra più che altro, un libro dei sogni. O della «Wikipedia politica» come viene più volte ribattezzato su Rete4. Collegata col Tg4, il capogruppo alla camera di Iv, Maria Elena Boschi. Dato il momento funereo di Italia Viva o del governo (non è dato sapersi) è di tutto nero vestita. Mascherina compresa. L’atteggiamento è rilassato, di chi immagina già ciò che sta per accadere. «Faranno un governo con l’udeur di Mastella, contenti loro».

Le viene mostrato uno stralcio dell’intervento di Giorgia Meloni che rammenta, quando nel 2018, il Presidente Mattarella, non permise la ricerca di voti in aula, per la formazione di un nuovo governo al centrodestra. Il monito della Meloni è sottile ma diretto a chi deve capire. «A buon intenditor, poche parole possono bastare». La Boschi chiude sicura sull’argomento: «Vengo ora dall’aula. Le dico una cosa certa, che non sento aria di voto tra i miei colleghi». Non si vota le chiedono da studio: «Conosco bene i 5 Stelle, non vogliono il voto, metà di loro andrebbe a casa». Detto dal capogruppo alla camera di un partito stimato adesso al 3%, è a dir poco sorprendente come dichiarazione. Intanto il segretario Renzi, al Tg2Post dice che questo governo avrà numeri risicati, «andrà avanti un paio di mesi e non di più». E per chiudere il dibattito sull’appellativo giusto per definire coloro che saliranno a bordo del governo Conte, ci pensa allora il palinsesto di Italia1. Con «Voltagabbana» si offende Del Rio e quelli del Pd, con «responsabili», si offendono al Quirinale, con «volenterosi» si offendono invece quelli mediamente intelligenti. Allora voi da casa, che fate? Cambiate canale, perché vi siete stancati e non vi avete capito più nulla. Mettete su Italia1 ed in prima serata va in onda un blockbuster di Sylvester Stallone «I mercenari 2». A pensar male si fa peccato, ma molte volte... aiuta.

