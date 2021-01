Lady Mastella dice sì a Conte. "Ha 158 voti ma..." bomba di Tabacci sul Senato

19 gennaio 2021 a

Lady Mastella dice sì a Conte. "Mi sento responsabile e costruttrice e darò il mio voto al governo europeista del presidente" Giuseppe Conte, ha detto in aula Alessandra Lonardo, senatrice del gruppo Misto e moglie di Clemente Mastella dato come attivo procacciatore di "responsabili", intervenendo in Senato dopo le comunicazioni del premier sulla situazione politica. "Questa mia responsabilità non chiede nulla e non avrà nulla", ha aggiunto dopo aver criticato chi in passato ha fatto la sua stessa scelta. "Mai nella vita avrei immaginato di fare l’elogio del senatore Salvini e del suo coraggio della responsabilità. Dopo mesi dalle elezioni riuscì con sprezzante senso del pericolo mediatico a rompere il patto con FI e FdI e fece da costruttore con gli odiati 5 stelle. Si disse da sinistra che era un’operazione da trasformista e che somigliasse a Mastella che aveva tanto criticato". La Lonardo ha anche attaccato Giorgia Meloni, che ieri alla Camera ha parlato di una linea aerea Mastella. La senatrice ha ricordato quando "il confortevole aereo Scilipoti" salvò la leader di Fratelli d'Italia allora ministra dei Giovani nel governo Berlusconi.

"La senatrice non risponde al telefono". Nuovo caso Polverini in Forza Italia?

Ma a che punto è la notte? Cok pallottoliere in mano c'è Bruno Tabacci. "Penso che oggi ci saranno 158 voti a favore del premier Conte. Probabile che ci saranno delle sorprese, lo immagino. Secondo me dopo il voto della Polverini, ieri, ci saranno molti di Fi che si mangiano le mani", ha detto il presidente di Centro Democratico Bruno Tabacci ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. È possibile che alcuni ’costruttorì verranno fuori nei prossimi giorni? "È molto più importante oggi, ma è chiaro che la maggioranza dovrà esser allargata". Intanto si parla di tre possibili defezioni in Forza Italia dopo quella di ieri dell'ex governatrice del Lazio.

