"La senatrice non risponde al telefono". Nuovo caso Polverini in Forza Italia?

19 gennaio 2021

Mentre intervento dopo intervento ci si avvicina all'ora X del voto di fiducia in Senato sul governo di Giuseppe Conte in Forza Italia si rischia un nuovo caso. Dopo la scelta di Renata Polverini che alla Camera ha votato per l'esecutivo, preoccupa gli azzurri la posizione della senatrice Anna Carmela Minuto. "Da questa mattina non risponde al telefono" ai colleghi di Forza Italia, fa sapere RaiNews che ricorda gli altri parlamentari "attenzionati" per un possibile cambio di casacca con il sostegno a Conte, ovvero Francesca Alderisi e Andrea Causin.

Eccola Renata Polverini, li definiva zecche e ora li vota

Appare tranquillo Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia. Il partito "voterà compatto, vedo tutti i senatori serenii", dice ai cornisti Palazzo Madama. A chi gli domanda se Fi non rischi di perdere pezzi, come ieri alla Camera con l’uscita ’di peso' di Renata Polverini, risponde: "Un’uscita pesante? Be', Polverini non è stata mai eletta con le preferenze a dire il vero. Ma deve comunque rispondere agli elettori che hanno barrato la casella di Fi. Io sono comunque convinto fermamente che chi cambia partito sia destinato a scomparire dalla politica, è sempre stato così. In bocca al lupo alla Polverini..." Un avviso anche per gli altri.

