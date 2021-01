18 gennaio 2021 a

Quando Renata Polverini - era il 2011 - comiziava a Genzano e di fronte alla contestazione di un gruppo di sinistra esplose contro gli estremisti. "Con me caschi male. So' della strada come te, le manifestazioni le organizzavo quando tu c'avevi i calzoni corti. Non mi faccio mettere paura da una zecca come te". Adesso, con le "zecche" vota per Conte.

