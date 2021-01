Augusto Minzolini ridicolizza Rocco Casalino. La smentita sul tweet in differita

19 gennaio 2021 a

Nel giorno della fiducia al Senato Rocco Casalino, il portavoce del presidente del Consiglio, diventa trend topic su Twitter. Al centro delle polemiche da giorni per gli sms ai parlamentari di ogni casacca il portavoce del premier non si fa mancare nemmeno la polemica con Augusto Minzolini che lo ridicolizza: “Drammatizzate, dite che siamo già in piazza per il voto con in mano i manifesti Conte for President”. È questo il messaggio che l'editorialista del Giornale attribuisce a Casalino, definendolo “l’ultima menata” del portavoce di Giuseppe Conte ai cronisti. “Su la tensione e spingiamo gli indecisi a votare per il governo”, avrebbe aggiunto venendo preso in giro da Minzolini: “Spero che nessuno gli creda per non passare da allocco con uno del Grande Fratello”.

Ultima menata Casalino ai cronisti:”Drammatizzate, dite che siamo già in piazza per il voto con in mano i manifesti Conte for President. Su la tensione e spingiamo gli indecisi a votare per il Gov”. Spero che nessun gli creda per non passare da allocco con uno del grande fratello

— Augusto Minzolini (@AugustoMinzolin) January 19, 2021

A fine giornata arriva anche il chiarimento del diretto interessato che sottolinea: “Nel tweet di Augusto Minzolini viene riportata una mia conversazione con alcuni cronisti in Senato, senza specificare però che questa si è svolta con toni assolutamente scherzosi, come gli stessi giornalisti presenti possono confermare. Ad una battuta di un giornalista, ho risposto a mia volta con una battuta paradossale, quindi nulla di ciò che Minzolini riporta delle mie parole va interpretato alla lettera”.

