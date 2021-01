Crisi di governo, Matteo Salvini asfalta i senatori in vendita: "Fanno di tutto per la poltrona"

19 gennaio 2021 a

a

a

Dopo il discorso di Matteo Renzi in Senato compare il tweet del leader della Lega Matteo Salvini che annuncia l'orario del suo intervento in Aula mentre asfalta i senatori disposti a tutto per la poltrona. Oggi è un giorno tra le montagne russe per la tenuta della maggioranza di governo tra numeri e discorsi, il giorno più lungo. "Un saluto dal Senato, Amici - cinguetta Salvini - Verso le 19.30 il mio intervento. Alcuni discorsi di senatori in vendita davvero imbarazzanti: fuori dal Palazzo gli Italiani hanno testa e cuore a lavoro, scuola e salute, qui dentro c’è gente che per la poltrona farebbe, anzi fa, di tutto".

Un saluto dal #Senato, Amici. Verso le 19.30 il mio intervento.

Alcuni discorsi di senatori "in vendita" davvero imbarazzanti: fuori dal Palazzo gli Italiani hanno testa e cuore a lavoro, scuola e salute, qui dentro c’è gente che per la poltrona farebbe, anzi fa, di tutto. pic.twitter.com/lRa10VW1Ix — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 19, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.