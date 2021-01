19 gennaio 2021 a

"Non ho bloccato Rocco Casalino su WhatsApp". Matteo Renzi, incalzato dai cronisti in Senato, smentisce di aver bloccato il portavoce di Giuseppe Conte dopo che era esploso il caso in mattinata. Il leader di Italia Viva mostra la chat, ancora attiva. "Lui scrive i messaggi e poi li cancella subito. Più che altro non gli ho risposto più", ha spiegato Renzi.

