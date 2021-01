La Giammanco affonda Conte: visionario? Sì, perché ha le visioni...

19 gennaio 2021 a

a

a

"Il Presidente Conte è davvero un visionario, nel senso che ha le visioni...". Gabriella Giammanco, vicepresidente di Forza Italia in Senato, va all'attacco del premier e del governo rossogiallo. "In Aula ha esordito dicendo che il suo Governo è partito con un 'chiaro progetto politico, avendo una spinta ideale', peccato che gli italiani non se ne siano accorti e che tutto sia rimasto sempre e solo sulla carta. Con un sussulto di dignità si è corretto rispetto a ieri, ammettendo che i ristori per gli italiani non sono stati adeguati alle perdite subite a causa della pandemia, ma poi ha ricominciato a raccontare il solito libro dei sogni, parlando di riforme e progetti che in tre anni da Premier non ha saputo nemmeno avviare".

"Conte ha parlato di interventi strutturali ma il suo Governo ha saputo produrre solo bonus, sperperando miliardi e miliardi in mille inutili capitoli di spesa. Ha chiesto aiuto e unità per il Paese, stigmatizzando la politica come esercizio del potere, senza rendersi conto che egli stesso e` l`emblema di quella politica, essendosi adattato in modo magistrale alle convenienze del momento pur di non mollare la poltrona. Ha detto di avvertire un certo `disagio` per una classe politica che rischia di perdere il contatto con la realtà ma non si accorge che quel contatto in primis l`ha perso proprio lui. No, non possiamo dargli la nostra fiducia, Conte non può proporsi come il Premier passe-partout, adatto a tutte le stagioni e perfino a maggioranze di colore opposto. L`ha detto lui `bisogna voltare pagina`, ecco, noi vogliamo voltarla sul serio", conclude la nota della Giammanco.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.