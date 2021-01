Crisi di Governo, caccia ai senatori indecisi. La replica di Conte: "Senza numeri andiamo a casa"

19 gennaio 2021 a

I numeri in Senato sono risicatissimi e anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo ammette. Nella replica in Senato, durata circa 40 minuti, Conte risponde ad alcuni dei temi sollevati dai senatori intervenuti e riconosce che al momento c’è un problema di numeri: "Se non ci sono il governo va a casa, non va avanti". Se invece la fiducia ci sarà, ha concluso, "lavoreremo al rafforzamento della squadra di governo con cui scrivere un patto di fine legislatura".

