Pd-Renzi andata e ritorno: rivolta contro De Filippo, non lo rivogliono indietro

Altro che sospiri di sollievo. Il “ritorno a casa” di Vito De Filippo, deputato del Pd che aveva scelto Matteo Renzi e che ora rientra nei ranghi del partito di Zingaretti non suscita entusiasmo. Ed è strano, visto che sui social gli uomini di Conte hanno scatenato l’inferno contro Italia Viva. Ma il doppio tradimento del deputato lucano non va giù. Ecco una carrellata di commenti.

Voltagabbana. “Classico dei politici, voltare gabbana . Non hanno un briciolo di dignita'. Solo poltrona e stipendio hanno a cuore. Cialtroni”.

Anche se Renzi sbaglia non lo rivogliamo indietro. “Dopo che mister Bean Renzi si è reso ridicolo nel voler aprire una crisi di governo, la quale poi nn ci sarà perché Conte deve andare avanti, il PD deve assolutamente vietare coloro i quali dal partito IV vogliano tornare nel PD, ma in maniera categorica, perché se no così nn si risolve proprio nulla!!!”.

Senza vergogna. “Ma non hanno vergogna sono con Renzi tornano con il pd ma senza essere votati qua si vede proprio meglio la poltrona che la dignità di uomo via bruciare tutto”

Per carità. “Zingaretti non lo fare entrare neache dalla porta secondaria”.

Pensa solo alla carriera. “Questo pensa di programmare il suo futuro. Dovrebbe mettere in preventivo che alle prossime elezioni sarà la destra a vincere”.

Pagliacci. “Che bello in Italia cambiano le poltrone come vogliono,tutti a casa pagliacci”.

Porta girevole. “Ma questo non è un parlamentare, è una porta girevole!”.

Che c’entra con la sinistra? “C'è poco da fidarsi di uno che sosteneva Renzi. Questi con la sinistra non hanno niente a che fare”.

E in Basilicata, la sua regione, non va meglio.

“De Filippo anche lei non ha pace o non ha le idee chiare!!...tre mesi fa esci dal PD per entrare in Italia VIVA e adesso ritorni???....mahhh”.

Inaffidabile. “Solo i cretini non cambiano idea, ma lui ha paura di tornare a casa senza tre anni di mangiatoia. Comunque non è una persona lungimirante, dimostra di essere una persona inaffidabile”.

Dimettiti. “Se non eri d'accordo potevi dimettersi e tornare a casa , questa sarebbe coerenza non tornare nel PD che ti prende solo per serve un numero. Se il PD era sbagliato quando sei uscito non è che adesso sia cambiato, vergogna di politici come te si può sempre far senza, ma già 12000 € non si possono mollare....”.

Non ti voterà più nessuno. “Caro BRUTO, quello che è sbagliato o giusto, lo vedremo in seguito. Tu intanto hai fatto 2 errori, 1° quello di uscire dal PD per andare in IV, 2° quello di ritornare nel PD. Non credo che ti rivoteranno mai più nessuno”.

Giullare. “Spero che i lucani che hanno votato per questo e per altri parlamentari comprendano a quali giullari abbiano delegato la propria rappresentanza”.

Ingrato. “Renz(o) lo nomino' sottosegretario pur non eletto parlamentare dopo che si dimise da governatore della Basilicata per le note vicende e mo’ lo molla ”.

Mercato delle vacche. “Mi sarei meravigliato se non lo avesse fatto,peccato che è deputato, da senatore aveva una quotazione altissima al mercato delle vacche”.

Mastella. “Vaii Vito che puoi intraprendere la carriera di Mastella, saltare da 1 partito all'altro pur di rimanere attaccato alla poltrona”.

