Che finaccia, grillini ridotti al Movimento MaStella. Il meme spietato

Che finaccia per Il Movimento 5 Stelle appeso ai voti di responsabili, costruttori, ponieri ed ex Dc che provano a tenere in vita il moribondo governo rossogiallo di Giuseppe Conte, e con esso le poltrone dei grillini. Un meme che gira sugli smartphone in queste ore fotografa la disfatta: dal M5s al Movimento MaStella.

