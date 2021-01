Caos scuole, fuorionda di Myrta Merlino su proteste e riapertura: "Devono riaprire c'è poco da fare"

Giada Oricchio 16 gennaio 2021 a

Fuorionda di Myrta Merlino nel corso della puntata di “L’Aria che Tira” di venerdì 15 gennaio. “Lo devono fare” dice la giornalista mentre ascolta le anticipazioni del TGLA7: la collega annuncia l’argomento dell'ondata di proteste degli studenti delle superiori che chiedono di ritornare a scuola in presenza e la conduttrice de L'Aria che Tira si lascia sfuggire un sincero: “Devono riaprire c’è poco da fare”. Quando poi torna in onda, l'infettivologo Massimo Galli, in collegamento, sostiene che le scuole non devono riaprire perché rappresentano un potenziale focolaio: “Ma scusi, possiamo riaprire bar e ristoranti a pranzo e non le scuole? Non siamo in lockdown” sottolinea la Merlino e l’infettivologo senza mezzi termini affonda sul governo: "C’è tanta confusione" denuncia.

