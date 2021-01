Crisi di governo, Giorgia Meloni sotterra Conte: "No alla fiducia, Fratelli d'Italia i veri responsabili"

16 gennaio 2021 a

"Io posso solamente garantire che noi di Fratelli d'Italia siamo tutti responsabili perché non abbiamo mai votato e non voteremo mai la fiducia a Giuseppe Conte", Il conto alla rovescia per il premier è partito e Giorgia Meloni va all'attacco. La leader di Fratelli d'Italia da Barcellona, dove si trova per un incontro con i vertici del partito Vox, lo dice forte e chiaro: "Con un altro governo Conte ci troveremmo un governo ancora più debole di quanto non lo sia oggi".

Il presidente del Consiglio è chiamato alla conta in Senato, dove per andare avanti dopo la crisi aperta da Matteo Renzi avrà bisogno del voto dei cosiddetti responsabili. Ma secondo la leader di FdI i veri responsabili saranno quelli che non voteranno la fiducia a Conte.

