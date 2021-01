Palazzo Chigi e l'ok al finanziamento a Mastella per Benevento

Domenico Alcamo 15 gennaio 2021 a

Sono giorni convulsi, di crisi di governo e del tentativo di rafforzare la maggioranza mettendo in campo una formazione parlamentare di “responsabili”. Operazione su cui, esplicitamente, sta lavorando alacremente da settimane Clemente Mastella, già leader dell’Udeur e oggi Sindaco di Benevento promotore della causa contiana. Ebbene Angelo Moretti, Presidente del Movimento Civico22 e avversario dell’ex Guardasigilli a livello locale, ha pubblicato un lungo pezzo sul sito del settimanale Vita.it, dove collega l’impegno mastelliano per evitare la caduta di Conte ad una sorta di ricaduta per la città di Benevento. Già il titolo del pezzo è particolarmente intuitivo: “Coincidenze. Il 13 gennaio da Palazzo Chigi l'ok a Mastella per un finanziamento”. Andando a leggere nel testo, ecco spiegato l’arcano: “nella giornata campale del 13 gennaio 2021 – scrive Moretti - quando tutte le segreterie politiche erano impazzite ed il nostro eroe nazional popolare di Benevento imperversava sui talk show televisivi, da Roma, Palazzo Chigi, sede delle trattative, arriva magicamente un lasciapassare al finanziamento all’opera più insulsa, inutile e dispendiosa di questa piccola città.

Grazie al fondo ‘Periferie’ della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il sindaco Mastella è riuscito a far piazzare un finanziamento per un mega parcheggio sotterraneo e per un palazzone di cinque piani nel centro più focale di Benevento, nella città in cui un mega parcheggio pubblico è già fallito ed un altro sopravvive a furia di debiti, nella città in cui la qualità dell’aria anche durante il lockdown secondo il rapporto di Legambiente è peggiorata 41 volte, uno dei pochissimi casi di Italia, in cui il rapporto tra automobili e popolazione residente è tra i più alti di Italia, con quasi trentottomila auto per meno di sessantamila abitanti, nella città in cui oltre il 30% del patrimonio immobiliare è in disuso Mastella è riuscito a farsi finanziare da quel corpo in crisi una nuova inutile opera massicciamente volumetrica”.

"Renzi e Conte rischiano di..." Mastella, come disinnescare il ricatto di Italia Viva

Racconta, Moretti, che quel progetto non era di certo sconosciuto al dibattito cittadino: “La società civile si era opposta con tutte le forze a questo progetto scellerato deliberato dopo due mesi dall’insediamento, nel 2016, e sembrava esserci riuscita, aveva anche presentato un progetto alternativo, improntato agli spazi verdi e di socializzazione, per quasi cinque anni ci eravamo riusciti, poi è arrivata la crisi e con la crisi hanno di nuovo tolto i freni a Mastella. Il 13 gennaio 2021 palazzo Chigi ha fatto sapere di aver approvato il progetto”. E poi punge: “Ecco chi paga le conseguenze di queste crisi, una città in ginocchio, 81esima provincia di Italia per qualità della vita, che da decenni per il salvataggio della patria viene utilizzata nel risiko nazionale come pedina da abbattere”. Sicuramente un particolare curioso, a riprova di quanto la politica sia sempre più complessa di quanto possa apparire

