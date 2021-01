Crisi governo, la foto di Clemente Mastella con Lenny Kravitz spopola sui social: "Conte arrivano i responsabili"

14 gennaio 2021 a

a

a

"Conte, arrivano i responsabili". La mitica foto del sindaco di Benevento Clemente Mastella mentre abbraccia Lenny Kravitz spopola di nuovo sui social. Quello scatto dell'incontro a Capri - avvenuto nell'agosto del 2017 e pubblicato su Facebook - oggi come allora scatena gli utenti. In piena crisi di governo la foto dell'ex ministro abbracciato alla rockstar americana torna utile per rassicurare il premier in bilico.

