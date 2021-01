Crisi di governo, Clemente Mastella a L'Aria Che Tira: "Renzi e Conte rischiano di morire per arroganza e indisponibilità"

Giada Oricchio 14 gennaio 2021 a

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, nel corso della trasmissione “L’Aria che Tira”, in onda giovedì 14 gennaio, dà la sua versione sul ritorno dei “costruttori” per evitare nuove elezioni in piena pandemia: "I vietcong ci sono, oggi Conte ha bisogno di meno di 4 senatori. Ecco come si può disinnescare il ricatto di Renzi".

In collegamento dal suo studio di sindaco di Benevento, Clemente Mastella, annuncia: “Sono fuori dalla politica militante ancora per qualche giorno quando fonderò il Movimento ‘Meglio noi’. E’ una crisi stranissima in cui c’è un logorio e Achille e Ettore(Conte e Renzi, nda) muoiono entrambi: uno per arroganza e uno per mancanza di dialogo. La classe politica dei miei tempi ebbe un momento di solidarietà vera perché c’era il terrorismo da combattere, quelli di oggi non si rendono conto di cosa sta accadendo, combattono tra di loro anziché il virus”. Sul tema dei costruttori o responsabili: “Tutti li vogliono e tutti li schifano, li nascondono come le amanti. Il primo a descriverli fu proprio Renzi, non fu lui il primo responsabile rispetto al governo M5S-Lega? Oggi ce ne sono altri che si muovono per dare una mano al Paese nella situazione in cui si trova. Se avete dato la possibilità a Conte di fare il Recovery plan, fateglielo fare”.

Myrta Merlino evoca i vietcong di cui ieri ha parlato il sindaco stesso: “Ci sono se si va a elezioni. Se fossi Conte farei questa strategia: andrei alla Camera prima che al Senato dove do l’idea reale che si può andare a votare, dopodiché chi sta al Senato dice se vuole andare al voto o no. Qua si apre la partita politica, se il PD resiste e non si aprono varchi all’interno con l’idea che Renzi possa riprendersi il partito, Renzi è fottuto; se invece non resiste, vince Renzi e succede quello che succede. Come si costruisce il soccorso dei vietcong? Io sono un suggeritore, un regista, non vado con il lanternino di Diogene a recuperare i responsabili! I vietcong escono fuori nei momenti di emergenza, nascono per necessità, rispetto istituzionale e intelligenza. Le accuse di Renzi a mia moglie Sandra al Senato? Mia moglie votava anche i provvedimenti della Bellanova, Renzi ce l’ha con me e la mia famiglia ma sbaglia i conti”.

Sul numero dei senatori che mancherebbero a Giuseppe Conte per restare al Governo, Mastella manda un messaggio trasversale: “Ieri mancavano 4 senatori, oggi potrei dire 3 e domani 2. Suggerisco di andare prima alla Camera e poi al Senato, ognuno sta facendo un po’ di melina e Conte, se non trova il dialogo con Renzi, tenterà di recuperare il più possibile. Se poi il Governo sia più debole o meno è un’altra cosa. Non è opportuno il day by day per affrontare la crisi? Per me sì, è avvenuto anche altre volte quando Fini tentò di fregare Berlusconi e alla Camera non ci furono i voti. Ogni contesto diventa storicizzato nel momento. Io andrei in Parlamento e vedrei le forze parlamentari che vogliono votarmi, poi vedi se sei in grado di andare avanti o meno, ma intanto stoppi. Se volete sapere cosa penso, dico che intanto recuperi responsabilmente i responsabili e così arretra anche Renzi che non ha più margine di trattativa. Se si fa l’operazione responsabili, disarmi Renzi, lo depotenzi, disattivi questa forma di ricatto”.

