Coronavirus, il nuovo Dpcm fino al 5 marzo: quindici regioni in zona arancione, le nuove regole

Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm - contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19 - che entrerà in vigore domani 16 gennaio e fino al 5 marzo. La nuova ordinanza del Ministero in arrivo entro domenica - isulla base dei dati del monitoraggio dell'Iss - stabilirà le nuove "colorazioni" delle Regioni. Con Rt 1 si passerà in zona arancione (ma si lascerà la zona gialla anche semplicemente con rischio alto sulla base dei 21 criteri), mentre con Rt a 1.25 si finirà in zona rossa. La nuova zona bianca prevista nel decreto rappresenta un "segnale per il futuro" e scatta quando le Regioni si collocano con uno scenario di "tipo 1", un livello di rischio "basso" e un'incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti.

Dunque è questo il quadro che dovrebbe emergere entro il fine settimana, ferme restando le richieste delle Regioni (la Sicilia ad esempio ha chiesto di diventare "rossa"), alla luce della bozza del report di monitoraggio settimanale di ministero della Salute e Iss: due Regioni in zona rossa, ossia Lombardia e Provincia autonoma di Bolzano, e altre 13 in zona arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

Il nuovo Dpcm infatti prevede che finiscano in arancione le Regioni con Rt sopra 1 (nel suo valore minimo) o anche quelle con Rt sotto 1 ma con classificazione complessiva di rischio alta. In questi parametri rientrano appunto 12 Regioni. Mentre si entra in zona rossa con un Rt sopra 1,25 (sempre considerando il valore inferiore della «forchetta»), quindi Lombardia (Rt medio 1,4, valore inferiore 1,38) e Provincia di Bolzano (Rt medio 1,5, valore minimo 1,4) sembrano destinate alle misure più stringenti. Anche l’Umbria ha un Rt medio a 1,29, ma il valore inferiore è 1,21: per un soffio potrebbe evitare il rosso e finire in arancione.

Scarica il nuovo Dpcm in vigore fino al 5 marzo

