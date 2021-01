Nuovo Dpcm fino al 5 marzo, dalla zona bianca alla zona arancione: cosa si può fare

15 gennaio 2021 a

Quasi tutta l'Italia in zona arancione e un altro mese di stop spostamenti per i viaggi fuori regione. Nella bozza del nuovo decreto anti-coronavirus, che resterà in vigore fino al 5 marzo, lo sci è vietato fino al 15 febbraio mentre le palestre restano chiuse fino 5 marzo. Dopo le 18 divieto c'è il divieto da asporto dai bar. Nel provvedimento - che istituisce anche la zona bianca e conferma il divieto di spostamento tra le regioni anche se in fascia gialla - la scuola superiore riparte in presenza almeno al 50%. In base ai dati che fornirà l'Istituto superiore di Sanità il ministero della Salute stabilirà entro oggi, con un'ordinanza, i "colori" delle regioni.

Da domenica 17 gennaio quindi mezza Italia potrebbe finire nelle due liste di alto rischio: sono 9 le regioni e province autonome a rischiare l'arancione e tre addirittura il rosso. A passare al colore rosso, con le misure più severe, potrebbero essere la Lombardia, l'Emilia Romagna e la Sicilia. L'arancione potrebbe essere invece assegnato a Lazio, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Puglia, Umbria, Marche, Piemonte, provincia autonoma di Bolzano e provincia autonoma di Trento. In questa fascia oggi ci sono già Calabria, Veneto, Lombardia, Sicilia ed Emilia Romagna. Toscana, Sardegna e Molise potrebbero rimanere in zona gialla.

