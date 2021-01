L'Aria che Tira, Vittorio Feltri sulla crisi di governo: "Un mercato delle vacche ma Conte rimarrà"

15 gennaio 2021 a

Vittorio Feltri, direttore di Libero, in collegamento con Myrta Merlino, padrona di casa de "L'aria che tira", venerdì 15 gennaio, ha criticato aspramente la ricerca dei senatori da parte del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte per chiudere l'attuale crisi di Governo: "Diciamo la verità, questa non è un'azione di responsabili o costruttori, ma di opportunisti. Sembra di essere al Foro Boario dove c'è il mercato delle vacche. Probabilmente troverà qualcuno che consenta al governo di zoppicare ancora un po', ma non è uno spettacolo edificante". E sulla mossa di Matteo Renzi incompresa dagli italiani: "Non si è capito assolutamente nulla. Quelli che hanno capito sono in Parlamento e si stanno contando. Nessuno dichiara di volere l'accrocchio, ma in realtà lo fanno tutti, lo stanno cercando. Alla fine avremo un grande accrocchio e andremo avanti peggio di prima". Il direttore di Libero è convinto che il premier resterà al suo posto e azzarda la profezia politica: "Al voto non si va per una ragione semplice, nessuno ha voglia di andare a casa e di rinunciare all'indennità parlamentare. In caso di nuove elezioni i posti a disposizione sarebbero di meno per effetto dei tagli ai parlamentari".

