Senza i responsabili si va verso il voto a giugno

14 gennaio 2021

«I responsabili erano una bufala e tale si è rivelata. Il voto a giugno è probabile e il Centro ci sarà. Non aiuterò nessun governo, per me si deve andare al voto; lavoro a lista centrale e non apparentata col centrodestra sovranista». Così Gianfranco Rotondi su Twitter commenta la crisi di governo. Ma anche da ambienti Pd è confermato il rischio di elezioni anticipate. I responsabili non ci sono e i Dem sono a un bivio: andare alla conta in aula o segjuire le indicazioni del Capo dello Stato? Oggi, intanto, si riunisce l’ufficio politico del Pd, l’organismo dirigente che riunisce il segretario, il vice segretario, i capi delegazione di governo, i capigruppo, e i rappresentanti enti locali. Il vertice serve a fare il punto su quanto accaduto dalle 18 di ieri, quando Matteo Renzi ha annunciato le dimissioni delle ministre di Italia Viva.

Pd che ieri, a Palazzo Chigi, hanno ribadito la lealtà al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Alle 22 di ieri sera, Nicola Zingaretti scrive sui suoi social. «In questi mesi durissimi l’Italia ha potuto contare sul grande impegno di Giuseppe Conte e della squadra di Governo. Ora c’è un Paese da ricostruire. Avanti con Conte. Quasi contemporaneamente, Dario Franceschini lascia un post su Twitter condiviso da tutti i ministri dem: "In Consiglio dei Ministri ho ribadito che chi attacca il Presidente del Consiglio attacca l’intero governo e Giuseppe Conte sta servendo con passione e dedizione il proprio Paese nel momento più difficile della storia repubblicana".

Insomma, al momento il Pd fa quadrato attorno al presidente del Consiglio, e non prende in considerazione la possibilità di sostenere un altro nome a capo del governo. Anche l’ipotesi di elezioni anticipate non sembra auspicabile per i dem, così come sottolineato dal tesoriere, Walter Verini, che ha definito "un salto nel buio" andare ad elezioni in piena pandemia. Nonostante questo il rischio elezioni è "concreto e reale", come vanno ripetendo da giorni i vertici del partito a cominciare dal segretario Nicola Zingaretti: "La storia della Repubblica insegna che spesso, in caso di crisi di governo, si "rotola" verso le elezioni anche senza volerlo".

