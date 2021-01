"Le gare sono illegali", Gasparri all'attacco sulle concessioni balneari

14 gennaio 2021 a

Concessioni balneari a Ostia, Maurizio Gasparri al fianco delle associazioni di categoria. Il senatore Maurizio Gasparri, commissario del Coordinamento Forza Italia Roma Capitale, si schiera e mette in evidenza che le gare per le concessioni erano e restano illegali.

“Lo avevamo detto e lo ribadiamo, le gare per le concessioni balneari di Ostia erano e restano illegali - dichiara Gasparri - Prendiamo atto della retromarcia del Campidoglio che, dopo aver dichiarato guerra a imprese e famiglie di lavoratori è dovuto tornare sui propri passi sconfessando le intenzioni della Raggi. Ma li avvisiamo che anche l'annunciata proroga di un anno dovrà essere rivista a fronte delle leggi nazionali che estendono chiaramente le concessioni al 2033. Continueremo a monitorare la situazione con i rappresentanti di Forza Italia nel Municipio e con le associazioni di categoria per difendere il diritto al lavoro di chi, a fronte di sacrifici e con un futuro sempre più incerto a causa della crisi sanitaria e sociale, si vede minacciato da chi, al contrario, dovrebbe tutelarne i diritti. Forza Italia rappresenta sempre di più il partito di riferimento per una categoria fondamentale per il turismo nazionale, continuamente e immotivatamente messa sotto attacco”.

