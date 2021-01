Renzi e governo, come finirà. Il sondaggio di Alessandra Ghisleri a L'Aria che Tira: "Elezioni in primavera"

14 gennaio 2021 a

"Ancora una volta i giochi di Palazzo di Matteo Renzi hanno spiazzato i cittadini italiani, lui è stato l'artefice di questo governo ed è uno scontro tra ego". Quanto durerà questo governo dopo il ritiro delle ministre di Matteo Renzi è Alessandra Ghisleri (Euromedia Research): "Per la maggioranza degli italiani - spiega in collegamento con L'Aria Che Tira su La7 - ci saranno le elezioni e saranno in primavera". Per la sondaggista anche la politica ci ha messo del suo, tanto che gli italiani non capiscono perché non si è lavorato per risolvere le questioni sollevate da Renzi all'interno del governo".

