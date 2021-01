Ecco la nuova stretta Covid. Speranza parla alla Camera

13 gennaio 2021 a

Il ministro Speranza illustra alla Camera le nuove misure contenute nel Dpcm Covid che entrerà in vigore il prossimo sabato 16 gennaio. Confermata la divisione dell'Italia in tre zone: gialla, arancione e rossa. Ma sarà introdotta una nuova zona bianca con Rt sotto 1 e 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti. Nelle zone gialle potranno anche essere riaperti i musei ma ci sarà il divieto di spostamento tra regioni e si potranno ospitare a casa solo due persone non conviventi. Per i bar sarà introdotto il divieto di asporto dopo le 18. Lo stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile.

«Ora sappiamo che il Covid ha i mesi contati e con i vaccini sconfiggeremo anche questo virus che ha colpito così duramente il nostro pianeta. La scienza sta illuminando la strada che ci porterà fuori da questa stagione terribile e dobbiamo investire sempre di più sui nostri ricercatori. Vediamo la luce però non abbiamo ancora vinto e non dobbiamo sbagliare la lettura di questa fase decisiva. La nottata non è ancora passata, non abbassiamo la guardia». Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’informativa alla Camera sulle ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

