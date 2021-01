Crimi: "Se Renzi ritira i ministri tradisce gli italiani. No a nuovo governo con Italia Viva"

12 gennaio 2021 a

"Il ritiro dei ministri di Italia Viva mi sembra un'ipotesi impensabile, sarebbe un sabotaggio verso Paese in piena crisi Covid, un tradimento verso gli italiani nel momento più difficile". Lo dice Vito Crimi in un'intervista poi riportata sulla sua pagina Facebook.

"Stiamo lavorando e facendo molto e tante cose ci sono da fare. Le persone ci chiedono risposte - aggiunge Crimi - hanno bisogno di aiuto e che le istituzioni si facciano carico dei loro problemi, compiendo fino in fondo loro dovere. Chiamarsi fuori ora sarebbe di fatto un sabotaggio ai danni del Paese. Se Renzi si rende colpevole del ritiro dei suoi ministri, con lui e Italia Viva non potrà esserci un altro governo. Esiste un limite a tutto. Se ora, nelle condizioni in cui siamo, qualcuno si chiama fuori e saluta la compagnia, per noi è fuori e resta fuori definitivamente. Non si può abbattere la casa e poi fare un sorriso e dire che va tutto bene".

