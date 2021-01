Rispuntano le sardine: "Renzi ha superato il limite della decenza"

12 gennaio 2021 a

Il governo sembra avere le ore contate, il mondo della politica italiana è in fermento e adesso ci si mettono pure le "Sardine". Gli esponenti del movimento rispuntano e twittano contro Renzi: "Questo colpire costantemente ai fianchi mina la credibilità della Politica e delegittima le istituzioni. C'è un limite di decenza e di responsabilità che non dovrebbe mai essere valicato, soprattutto nel pieno di un'emergenza planetaria. Quel limite l’on #renzi l’ha superato".

«Poche ore ci separano dalla riunione del consiglio dei ministri il cui esito potrebbe determinare la fine del governo in carica. Renzi potrebbe essere sul punto, dunque, di assumersi la responsabilità di compromettere in maniera irreversibile il futuro del nostro Paese. Il dibattito pubblico è egemonizzato da questo personaggio che prima ha attaccato i soggetti della rappresentanza e oggi porta avanti una strategia di destabilizzazione dell’intero Paese e dentro la stessa Europa. Ogni argomento di merito scompare, per non parlare degli interessi collettivi, sistematicamente travolti da un’apparente furia egoica che in realtà sottende ben altri e inconfessabili progetti». È il j’accuse nei confronti di Matteo Renzi da parte di Jasmine Cristallo, coordinatrice calabrese delle Sardine.

