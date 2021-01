Trump, Matteo Salvini all'attacco di Twitter: "Imbavaglia? Censura inaccettabile"

11 gennaio 2021 a

Matteo Salvini all'attacco di Twitter: "La censura è inaccettabile" denuncia il leader della Lega che non ci sta a tacere e considera inaccettabile quello che è successo sui social all'ormai ex presidente Usa dopo l'assalto al Congresso americano. Scrive Salvini proprio su Twitter: "Twitter è un’azienda privata, ma ha una funzione pubblica. Imbavaglia Trump? Mi domando: dove stiamo andando? Chi decide che cosa si può dire e non dire? La violenza va condannata, ma la censura non mi piace mai." Ora speriamo che la risposta di Twitter, se ci sarà, non sia una nuova censura per lesa maestà, questa volta proprio nei confronti di Salvini.

Twitter è un’azienda privata, ma ha una funzione pubblica.

Imbavaglia Trump? Mi domando: dove stiamo andando? Chi decide che cosa si può dire e non dire?

La violenza va condannata, ma la censura non mi piace mai. pic.twitter.com/wo6p9MDW6j — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 11, 2021

