"Sono orgoglioso di quello che ho fatto". Salvini al processo Open Arms

«Sono assolutamente tranquillo e orgoglioso di quello che ho fatto». Lo ha dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini al termine dell’udienza del processo Open Arms al carcere Ucciardone di Palermo. parlando con i giornalisti.

«Durante il mio mandato al ministero abbiamo dimezzato il numero dei morti nel mar Mediterraneo che invece aumentano quando tornano ad aumentare le partenze e gli sbarchi - ha proseguito - Ma il tempo è galantuomo, mi spiace solo per il costo che la cittadinanza italiana sopporta per questi processi e per il tempo che faccio perdere alla magistratura. Sono assolutamente felice di quello che ho fatto e di quello che tornerò a fare quando gli italiani torneranno a votare».

