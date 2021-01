Dario Franceschini un mito: passa dalla ricerca dei responsabili al volemose bene

09 gennaio 2021 a

Ha ragione chi definisce un mito Dario Franceschini. Anche se sono pochi, hanno ragione. Perché il capodelegazione del Pd al governo ha la straordinaria capacità di passare in un battibaleno dalla affannosa (e fallimentare) ricerca dei responsabili per sostituire Matteo Renzi in maggioranza, al volemose bene twittato urbi et orbi: “Credo bastino un po’ di buonsenso e di buona volontà per evitare una crisi di governo in piena pandemia. Martedì mandiamo il Recovery in Parlamento e subito, come ha proposto @nzingaretti, avviamo un confronto nella maggioranza per un patto programmatico di legislatura”. Che è esattamente quello che non vuole Renzi. O è una finta o Franceschini non ci sta capendo più nulla. Passare anche dalla minaccia di elezioni anticipate a bacini bacetti a mezzo social è qualcosa che si fa fatica a comprendere.

Se c’è una cosa che Matteo Renzi non intende digerire è legarsi mani e piedi alla coalizione di maggioranza per questa e la prossima legislatura. In primis perché non sopporta i Cinque stelle e soprattutto Giuseppe Conte, al quale mai affiderebbe la guida della coalizione anche in futuro.

E secondo dettaglio da non trascurare, Renzi punta ad arrivare al semestre bianco con l’apertura dei giochi per l’elezione del nuovo Capo dello Stato. Altro che patto di legislatura…

Quel tweet Franceschini se lo cancelli da solo…

f.s.

