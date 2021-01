Conte non ha tempo per il G20. A chi affida i lavori preparatori

09 gennaio 2021 a

Conte non ha tempo per il G20 e affida la gestione di tutti i lavori preparatori e della discussione con altri partner mondiali all’uomo di Confindustria e a quello dell’Eni che ovviamente fanno gli interessi loro prima di tutto. Bypassati diplomatici e strutture ministeriali prese ancora una volta a schiaffi come è accaduto con il Recovery Fund.

Il 2021 sarà, infatti, l'anno del G20 per l'Italia. Come si può leggere su "Domani" i prossimi 22 e 23 luglio ci sarà il vertice su clima e energia, il 5 e 6 agosto quello su innovazione e ricerca e il 30 e 31 ottobre proprio a Roma si terrà la riunione tra i leader dei Paesi del G20.

