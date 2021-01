Chiusure Covid, ecco le 5 regioni in zona arancione

08 gennaio 2021 a

a

a

Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto saranno arancioni. Lo prevede una nuova ordinanza che sarà firmata in serata dal ministro della Salute Roberto Speranza e andrà in vigore a partire da domenica 10 gennaio. Lo sottolinea in una nota il ministero della Salute. L’ordinaza arriva sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia.

L’ordinanza sarà valida fino al 15 gennaio, data in cui scadrà il Dpcm. Con il nuovo Dpcm - riferisce il ministero - verranno valutate eventuali proroghe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.